Carnevale in famiglia con il kit de Le Befane Shopping Centre

| 14:10 - 04 Febbraio 2021

Party to go Befane.

Le Befane Shopping Centre di Rimini, a Carnevale, porta in casa l'allegria. Da giovedì 4 febbraio infatti, i possessori o nuovi sottoscrittori di Be Fan Card possono ritirare all’infopoint del centro commerciale il kit speciale Party to Go con l'occorrente per organizzare una festa di Carnevale in famiglia.





Il kit contiene: mascherina da decorare, stelle filanti, lingua colorata, brillantini e un flyer con ricette e consigli per divertirsi in sicurezza con i propri cari.





E poi? Go social! Scatta e condividi foto e storie della tua festa taggando le pagine Facebook e Instagram de Le Befane Shopping Centre con l’hashtag #partytogo. Dal 17 febbraio 2021, dopo aver mostrato le foto della propria festa all'infopoint, si potrà ritirare una Gift Card dal valore di 5 Euro. La promozione è valida fino a esaurimento scorte e sarà distribuito un kit per ogni Be fan Card.