Affitti: più di 78.000 euro per le famiglie di Rimini in difficoltà

Attualità

Rimini

| 13:17 - 04 Febbraio 2021

Foto di repertorio.



Un contributo economico per il sostegno alla locazione degli immobili e l’adozione di misure per fronteggiare l’emergenza abitativa. I beneficiari dei 78.658 euro stanziati dal Comune di Rimini saranno i nuclei famigliari più in difficoltà, appartenenti a specifche categorie di svantaggio sociale. Si tratta di contributi che rientrano nelle linee guida sugli interventi economici dello sportello sociale.

"I sussidi economici, unitamente al bonus affitto e sostegno all’abitare, alla sospensione degli sfratti voluta dal Governo, che sarà attiva almeno fino al 30 giugno, e al fondo per l’emergenza abitativa, al fondo per la morosità incolpevole, formano un corposo sistema di welfare locale", evidenzia in una nota l'amministrazione comunale di Rimini.