Covid: servono spiagge più ampie per il distanziamento. A Riccione si lavora sull'arenile

Attualità

Riccione

| 13:05 - 04 Febbraio 2021

Le operazioni di ripascimento sulla spiaggia di questa mattina (giovedì 4 febbraio).

Sono iniziati questa mattina (giovedì 4 febbraio) i lavori di ripascimento lungo l'arenile Sud della spiaggia di Riccione, con il posizionamento di 2500 metri cubi di sabbia di ottima qualità che si aggiungono ai 6500 già utilizzati sempre in zona Sud. Si tratta di una fornitura extra rispetto al totale di 10 mila metri cubi, previsti dall'intervento straordinario per il ripascimento della Regione Emilia Romagna che arriverà a Riccione in primavera e verrà utilizzato in zona Sud. Al porto canale continuano i lavori di dragaggio dell'imboccatura del porto per liberare l'ingresso dalla sabbia che arriva dal mare aperto. Si tratta di sabbia purissima che la marea spinge verso l'imboccatura del porto canale e che una volta prelevata viene utilizzata per il ripascimento sull'arenile Nord. "Stiamo da tempo sperimentando in collaborazione con l'Università di Bologna le barriere cosiddette W-Mesh, ma il lavoro fondamentale rimane il ripascimento dell'arenile. E' importantissimo anche per la stagione estiva che ci accingiamo ad iniziare, laddove le misure anti Covid e i protocolli sanitari impongono un distanziamento interpersonale anche in spiaggia. Serve quindi poter contare su spiagge ampie e con sabbia di ottima qualità", spiega l'assessore al Demanio, Andrea Dionigi Palazzi.