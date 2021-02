Basket B, RivieraBanca: Mladenov out per almeno 30 giorni. Rinaldi indisponibile, Simoncelli c'è

Sport

Rimini

11:38 - 04 Febbraio 2021

Alex Simoncelli.

Piove su bagnato in casa RivieraBanca. 'Bobby' Mladenov in seguito all'infortunio al gomito patito domenica scorsa in occasione della sfida casalinga contro l'Olimpo Basket Alba, è stato portato al Pronto Soccorso subito dopo la partita per una lastra che ha escluso lesioni al gomito, poi sottoposto ad una risonanza magnetica nella giornata di ieri presso il Medical Center di Misano per la quale si ringrazia il Dr. Eraldo Berardi e tutto lo staff medico per l'incredibile lavoro svolto.

Mercoledì Mladenov è stato visitato dal luminare in ortopedia e traumatologia, nonchè amico e grande tifoso del progetto Rinascita, Dr. Fabrizio Campi che, analizzando l'esito della risonanza, ha evidenziato una lesione distrattiva capsulo-legamentosa antero-mediale con edema post-traumatico della coronoide. L'iter per il recupero è il seguente: tutore per 3 settimane durante le quali verrà effettuata un'apposita terapia, al termine del predetto periodo ci sarà un'ulteriore valutazione. Il tempo stimato per il ritorno in campo è di 30-40 giorni circa.

Quanto ad Alex Simoncelli, il play è a tutti gli effetti recuperato e tornerà a disposizione di già dalla sfida contro la Fortitudo Alessandria in programma sabato 6 febbraio alle ore 18.

Il capitano Tommaso Rinaldi sarà ancora indisponibile per la partita contro Alessandria e verrà rivalutato la prossima settimana nella speranza di poterlo riavere in piena forma nel più breve tempo possibile.