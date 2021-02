Coppa Italia di freestyle, ottimo ritorno in pista per i ragazzi del Rollerverucchio

Sport

Verucchio

09:52 - 04 Febbraio 2021



Il 29, 30 e 31 gennaio si è svolta ad Agnani la Coppa Italia di freestyle. Gara a porte chiuse, accompagnatori fuori dell’impianto e dopo tanta attesa, gli atleti agonisti della Rollerverucchio hanno vissuto finalmente la loro primavera sportiva.



Malgrado svariate, tristi disavventure, guidati dal bravo ed unico allenatore Erica Zaghini e da un affiatato gruppo di genitori, che hanno sempre creduto in loro, ognuno mettendo in campo quanto poteva e le proprie migliori abilità per farli andare avanti, sono arrivati addirittura terzi come team del Comune di Verucchio su ben 21 società sportive provenienti da tutta Italia e 170 iscritti totali. Sono stati tre giorni intensi, impegnativi, ma che ci hanno regalato anche tanta soddisfazione, una vera e propria sorpresa è stato il punteggio finale ottenuto e il medagliere portato a casa, pur nella consapevolezza degli allenamenti rari e fatti all’aperto.

La gara si è aperta venerdì con l’elegante disciplina del Classic freestyle e ben tre atleti salgono sullo scalino più alto del podio: Bertozzi Elena (cat. Juniores F.), Diego Sebastiani (cat. Juniores maschile), Corinne Makoto Santoni (cat. Seniores F.) si aggiudicano la medaglia d’oro. Ottimo piazzamento anche per Piva Aurora , a un passo dal podio (4° posto) e Semprini Alessandra (5° posto). Sabato è stata la volta dello speed slalom, che vede quarta Piva Aurora nella categoria Ragazzi F. ed Elena Bertozzi fare doppietta, con un’altra medaglia d’oro per la cat. Juniores F..

E domenica il team è stato impegnato nella spettacolare disciplina di RollerCross. Medaglia d’argento per il coach Zaghini Eric e medaglia di bronzo per Bertozzi Elena (cat. Juniores F.). Ottime le prestazioni anche di Piva Aurora, Sebastiani Diego e Semprini Alessandra (5 posto per loro nelle rispettive categorie). Decisamente degna di nota la new Semprini Lorenzo (cat. Ragazzi M.), alla sua prima gara con un buon tempo.