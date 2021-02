Scippata e aggredita nel centro storico di Rimini, ferita una 49enne

Cronaca

| 09:05 - 04 Febbraio 2021

Una avvocata 49enne riminese è stata aggredita e scippata nel centro storico di Rimini, in via vicolo Mastini nei pressi di via Mentana. I malviventi - come riporta il Corriere Romagna - hanno tentato di strapparle la borsa e quando la donna ha tentato di reagire è stata strattonata fino a cadere a terra. I fatti sono avvenuti martedì sera intorno alle 20.



La donna ha riportato una grossa ferita alla testa e diverse contusioni a causa della caduta, ed è stata medicata al pronto soccorso. Sessanta punti di sutura, 25 giorni di prognosi. Nella borsa vi erano effetti personali e documenti, sull'episodio indaga la polizia.