Calcio D, Marignanese Cattolica ancora ko al Calbi: la Bagnolese passa nel recupero (1-2)

| 16:38 - 03 Febbraio 2021

Rizzitelli ha segnato la rete del momentaneo 1-1 della Marignanese Cattolica.

Fermi Aglianese, Correggese e Rimini, nel girone D i fari della giornata del turno infrasettimanale per l'alta classifica erano puntati sullo scontro diretto Fiorenzuola-Lentigione. Largo successo degli ospiti (2-4) coi padroni di casa che hanno accorciato negli ultimi minuti di gioco. Pareggio tra Forlì e Prato 1-1. Il Pro Livorno sbanca il campo del Seravezza (0-2). Clamorosa sconfitta nell'ultimo secondo del recupero della Marignanese Cattolica al Calbi contro la Bagnolese (1-2). La squadra di Lilli ha confermato la sua fragilità difensiva (27 gol subiti in 15 partite, terza difesa più battuta del girone). Per i giallorossi è l'ottava sconfitta. Vittoria al 90' del Progresso sul Ghivizzano (2-1). Pareggio tra Corticella e Sasso Marconi (1-1).

Classifica *Aglianese 31, Fiorenzuola e Pro Livorno 29, Lentigione 28, **Correggese, Prato 26, **Rimini, **Mezzolara 22, Bagnolese 21, Progresso 20, **Real Forte Querceta e ***Forlì 17, Seravezza 12, **Sammaurese 12, Marignanese Cattolica 11, Sasso Marconi 10, Ghiviborgo 7, Corticella 7.

*Le partite da recuperare