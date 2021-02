Volley B, Titan Services nella tana della Consar Ravenna

Sport

Repubblica San Marino

| 15:57 - 03 Febbraio 2021

Trasferta in casa della Consar Ravenna per la Titan Services. I sammarinesi giocheranno la terza partita di campionato nella città bizantina sabato prossimo alle 17.30, agli ordini dei sig.ri Ilaria Zoffoli (1° arbitro) e Ciro Tramontano (2°). I ragazzi di coach Stefano Mascetti vengono dalla bella vittoria casalinga contro la Kerakoll Sassuolo nella quale hanno messo in mostra una pallavolo fatta di grande intensità difensiva e buoni colpi in attacco. Ravenna ha battuto tra le mura amiche la Sab Heli Rubicone per 3 a 1.

“Ravenna è una squadra molto giovane ma molto più fisica di Sassuolo. - Dice Stefano Mascetti, coach dei titani. – Per fare degli esempi: Martinelli, il loro palleggiatore è alto 2,03. Il cesenate Orioli, una delle loro bande, è un nazionale juniores di due metri. L’opposto Rossi tira fortissimo e viene spesso aggregato alla serie A. E’ chiaro che non potremo metterla sul piano fisico. Invece, dovremo metterci esperienza, tecnica e la capacità di sfruttare i loro errori. Se noi sbaglieremo meno di loro potremo giocarcela ma non dovremo subirli. Sarà una partita tatticamente diversa rispetto a quella con il Sassuolo”.

Nel frattempo si sta svuotando l’infermeria. Il secondo libero Manuel Broccoli torna a disposizione mentre il primo libero Samuele Rizzi, che sta recuperando dal problema alla caviglia, forse siederà in panchina. Non è da escludere che nel ruolo possa giocare ancora una volta Andrea Lazzarini che ha molto ben figurato nei primi due match di campionato.

CLASSIFICA. Geetit Bologna 3, Querzoli Forlì 3, Kerakoll Sassuolo 3, Titan Services San Marino 3, Consar Ravenna 3, Sab Heli Rubicone 0.