Calcio D, il campionato Juniores slitta ancora: ripresa il 20 marzo

Sport

Rimini

| 15:43 - 03 Febbraio 2021

Il Dipartimento Interregionale comunica che il Campionato Nazionale Juniores Under 19 2020/2021, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero essere emanati, riprenderà a partire dal 20 marzo 2021, con ogni più ampia riserva. l'ultmo rinvio era stato al 13 febbraio. A tale riguardo, le società dovranno prevedere l’eventuale adeguamento del protocollo sanitario e di valutare, ove possibile e nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti, l’ipotesi di un diverso format che possa consentire la conclusione dell’attività nel corso della corrente stagione sportiva. Si ricorda che, in ogni caso, in questo periodo le squadre potranno continuare a svolgere gli allenamenti nelle forme consentite dal DPCM del 14.01.2021.