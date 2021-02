Attualità

Rimini

| 15:09 - 03 Febbraio 2021

Il tratto senza marciapiede.



Via Lagomaggio, nel tratto da Via Tripoli alla rotonda dello stadio Romeo Neri, senza marciapiede, con i pedoni costretti a rischiare l'investimento. La segnalazione arriva da una lettrice di Altarimini. Un tratto pericoloso, soprattutto alla sera, quando è buio. La nostra lettrice evidenzia inoltre: "il tratto senza marciapiede, vicino al lato delle case, è sempre occupato dalle macchine parcheggiate, cosicché le persone a piedi devono camminare in mezzo la strada".