Workshop online per promuovere il territorio ai mercati tedeschi

Turismo

Rimini

| 14:57 - 03 Febbraio 2021

Museo Fellini.

Riprendono il 3 e 4 febbraio - dopo il primo appuntamento di dicembre finalizzato al mercato del Nord Italia - i workshop virtuali business to business (B2B) di Visit Romagna dedicati ai diversi mercati esteri promossi dalla destinazione turistica in accordo con Apt Servizi Emilia-Romagna e gli operatori del turismo organizzato. Il primo workshop del 2021 è rivolto al mercato estero europeo e vede la presenza di oltre 90 tour operator che operano nel Sud della Germania, Svizzera, Austria, Croazia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia. I buyer esteri incontreranno su una piattaforma online, con un'agenda di appuntamenti precedentemente programmati, 23 operatori turistici romagnoli rappresentativi dell'intera offerta di Visit Romagna che va da Ferrara a Rimini. Gli operatori turistici accreditati proporranno ai buyer esteri un'ampia offerta turistica del territorio: dal turismo enogastronomico a quello balneare e culturale delle città d'arte; dalla vacanza nel verde e slow, al cicloturismo; dal cartellone degli eventi delle celebrazioni per i 700 anni della morte di Dante Alighieri (con percorsi lungo le 'Vie di Dante' che attraversano l'Appennino), alla scoperta dei luoghi del regista Federico Fellini con l'imminente apertura a Rimini del Museo Internazionale a lui dedicato. Il tutto nel rispetto di una vacanza sicura.