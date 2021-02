Covid: mappa aggiornata dei contagi nel riminese. Si conferma trend di calo dei contagi

Attualità

Rimini

| 13:52 - 03 Febbraio 2021

Bollettino Covid Provincia di Rimini, settimana dal 25 al 31 gennaio 2021.

Nel riminese contagi sostanzialmente stabili, nella settimana dal 25 al 31 gennaio, confrontando i dati con quelli della settimana precedente. Calano però i casi attivi di 494 unità: in totale sono 2497. I comuni più grandi in termine di popolazione hanno fatto registrare i più sensibili cali dei casi attivi, che invece aumentano nella maggioranza dei piccoli e medi comuni. Rimini, Riccione e Santarcangelo rimangono le tre città con il maggior numero di nuovi casi, ma spiccano anche gli aumenti di Coriano, Morciano, Novafeltria, Verucchio e soprattutto Montescudo Monte Colombo. In generale dunque la Provincia di Rimini, pur mantenendo l'incidenza più alta, conferma il trend discendente dei nuovi casi (-0,5%). Stabile il valore relativo all’indicatore delle positività su popolazione riminese residente; Rimini e Ravenna mantengono le percentuali di nuovi diagnosticati asintomatici più alte: rispettivamente 49 e 48 per cento contro la media romagnola del 41 per cento



IL COMMENTO DI MATTIA ALTINI (AUSL): “Anche questa settimana si conferma sostanzialmente positiva appare sensibile la riduzione della pressione dei pazienti Covid sulle strutture ospedaliere, in particolare sulle terapie intensive e nonostante i ritardi delle ditte fornitrici, progrediamo costantemente nella somministrazione dei vaccini che, per molti, si sta concludendo con la somministrazione della seconda dose. Pur considerando questi sviluppi, rimaniamo cauti e attenti a rispettare le linee guida relative alle pratiche per limitare il più possibile il rischio di contagio. È importante non abbassare la guardia, il Covid non è ancora sconfitto e dobbiamo fare tutto quanto nelle nostre possibilità per contrastarlo".



CASI ATTIVI 2497 (- 494)*

Bellaria 89 (-57, 27 nuovi casi)

Cattolica 57 (-12, 26 nuovi casi)

Casteldelci 7 (+4, 4 nuovi casi)

Coriano 127 (-24, 36 nuovi casi)

Gemmano 12 (+2, 6 nuovi casi)

Maiolo 7 (+2, 2 nuovi casi)

Misano Adriatico (-13, 28 nuovi casi)

Mondaino 5 (+1, 2 nuovi casi)

Montefiore Conca 10 (+4, 5 nuovi casi)

Montegridolfo 13 (+6, 8 nuovi casi)

Montescudo-Monte Colombo 108 (-5, 34 nuovi casi)

Morciano di Romagna 70 (+6, 28 nuovi casi)

Novafeltria 67 (+1, 21 nuovi casi)

Pennabilli 29 (+23, 9 nuovi casi)

Poggio Torriana 62 (-18, 10 nuovi casi)

Riccione 128 187 (-59, 78 nuovi casi)

Rimini 1191 (-277, 460 nuovi casi)

San Clemente 27 (-1, 12 nuovi casi)

San Giovanni in Marignano 44 (-6, 17 nuovi casi)

San Leo 43 (-2, 8 nuovi casi)

Santarcangelo di Romagna 232 (-32, 82 nuovi casi)

Saludecio 35 (-7, 18 nuovi casi)

Sant'Agata Feltria 5 (+5, 5 nuovi casi)

Talamello 18 (-3, 3 nuovi casi)

Verucchio 55 (-12, 27 nuovi casi)



*I casi attivi sono i pazienti attualmente positivi al virus, quindi aumenti o diminuzioni dipendono sia dal numero di nuovi contagi, sia dal numero delle guarigioni e dei decessi.



In terapia intensiva al 31 gennaio: 19 pazienti, lo 0,8% dei casi attivi.



DECESSI da inizio epidemia (febbraio 2020) 700 (+30): Rimini (336, +15), Riccione (94, +4), Cattolica (48, +1), Bellaria Igea Marina (38, +2). Santarcangelo di Romagna (37, +2), Misano Adriatico (20, +1), Coriano (17), San Giovanni in Marignano (17), Morciano di Romagna (18, +2), Novafeltria (13), Montescudo Monte Colombo (12), Saludecio (10, +1), San Clemente (9, +1), Verucchio (8, +1), Poggio Torriana (7), Mondaino, San Leo (3), Casteldelci, Gemmano (2), Talamello, Sant'Agata Feltria, Montefiore Conca, Montegridolfo (1).