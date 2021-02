Covid: a San Marino deceduta 76enne, +28 casi e un nuovo ricovero in terapia intensiva

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:26 - 03 Febbraio 2021

Bollettino Covid San Marino 3 febbraio 2021.

Sale a 26 il numero dei decessi nella seconda ondata della pandemia da nuovo coronavirus a San Marino. E' infatti deceduta una sammarinese 76enne ricoverata in ospedale. Le guarigioni totali dal 1 luglio sono 2099, 20 quelle registrate nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono invece 28 su 272 tamponi (dato ancora incompleto quello dei tamponi n.d.r.). In isolamento domiciliare si trova il 92,1% dei casi attivi, 233 persone. In ospedale 20 persone ricoverate, il 7,9% del totale: 12 nel reparto Covid e 8 (+1) in Terapia Intensiva.