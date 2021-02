Vaccinazioni anti-Covid a San Marino, ultimi test sui frigoriferi prima di lanciare la campagna

Attualità

Repubblica San Marino

| 12:12 - 03 Febbraio 2021

Il vaccino Moderna si può conservare a temperature standard.



L’Istituto per la sicurezza sociale di San Marino sta ultimando i preparativi per la conservazione dei vaccini che arriveranno per la campagna di vaccinazione anti-Covid19. Venerdì è stato consegnato al centro farmaceutico un nuovo frigorifero da destinare ai vaccini che necessitano di essere conservati a temperature intorno a -20°C (tipo Moderna). Dai primi giorni di gennaio, invece, l’Istituto si era dotato di un frigorifero per i vaccini che necessitano di una conservazione intorno ai -80°C (tipo Pfizer-Biontech) e che ha già superato la prima fase di rodaggio e test. È ancora in fase di test il frigo giunto la settimana scorsa. Entrambe le apparecchiature sono dotate di sistemi di allarme per segnalare eventuali malfunzionamenti, e che prevedono il collegamento con i Servizi ISS preposti a intervenire tempestivamente. L’Iss aveva già in dotazione due frigoriferi utilizzabili ora per la conservazione dei vaccini e capaci di sostituire temporaneamente quelli principali in caso di necessità. I due nuovi frigoriferi sono posizionati all’interno dell’ospedale, in locali con accesso consentito tramite badge elettronico solo al personale autorizzato.