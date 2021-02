Vaccini anti-Covid: dal Comune di Morciano sostegno e assistenza agli ultra 80enni

Attualità

Morciano di Romagna

| 12:00 - 03 Febbraio 2021

Il municipio di Morciano (foto di repertorio).



Il Comune di Morciano di Romagna scende in campo per supportare, informare e assistere gli anziani ultra 80enni del proprio territorio durante le fasi di prenotazione del vaccino o a raggiungere fisicamente l'ambulatorio presso il quale verrà somministrata la dose. L'Asl della Romagna si prepara infatti ad avviare un imponente campagna vaccinale: 92.529, di cui 23.588 in provincia di Rimini, sono i pazienti che riceveranno il siero in 25 punti di vaccinazione tra i quali l'auditorium della Fiera sito a Morciano di Romagna in via XXV luglio. Nei prossimi giorni il Comune si attiverà per informare gli ultra 80enni della possibilità di sottoporsi al vaccino non molto distanti da casa. Si potrà chiedere aiuto sia per la prenotazione tramite Cup sia per chiedere un accompagnamento nei punti di vaccinazione. Ai medici di famiglia spetterà il compito di segnalare all'Ausl tutti gli anziani che, a causa di determinate patologie o della loro condizione, non potranno recarsi presso l'ambulatorio, e potranno quindi usufruire della vaccinazione a domicilio.