Bellaria a portata di smartphone: in arrivo un'app per dialogare con il Comune

Bellaria Igea Marina

| 11:52 - 03 Febbraio 2021

Martedì 9 febbraio alle ore 21 sulla pagina Facebook del Comune di Bellaria-Igea Marina sarà presentata la nuova app per dispositivi mobili sviluppata dalla fondazione Verdeblu. Con l'occasione sarà celebrata anche Sant'Apollonia, patrona della città,e per l'occasione interverranno l’assessore al Turismo Bruno Galli e il presidente di Fondazione Paolo Borghesi.



“Uno strumento prezioso, frutto di un grande lavoro perfezionato nell’ultimo periodo, che non va a sostituire ma integra, gli altri efficienti canali di cui si avvale l’Amministrazione, a partire dal sito internet comunale”, l’anticipazione dell’assessore. “Un’opportunità in più per consentire a chi visita, a chi vive e a chi ama Bellaria, di non perdersi aggiornamenti e novità utili, o semplicemente acquisire informazioni con un click sul proprio smartphone: siano essere legate ai servizi al cittadino, oppure manifestazioni ed eventi in programma. Per questo, la nuova app ‘Comune di Bellaria Igea Marina’ - già scaricabile - è pensata tanto per i residenti quanto per i nostri turisti”, conclude Galli, “ai quali è rivolta una sezione dedicata all’ospitalità arricchita da curiosità e suggerimenti utili".