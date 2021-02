Emma Petitti candidata a sindaca di Rimini, Barcaiuolo (Fdl): si dimetta dalla carica in Regione

Attualità

Rimini

| 11:14 - 03 Febbraio 2021

Emma Petitti presidente dell'assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.



Emma Petitti dichiara la sua volontà a candidarsi a sindaca di Rimini, una voce già circolata in città nelle scorse settimane e commentata in modi discordati, anche dal suo stesso partito. Politicamente però risulta «incompatibile con il ruolo di presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna», sottolinea Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. «Ci aspettiamo, in linea con il galateo istituzionale che deve essere proprio di chiunque faccia politica, le sue immediate dimissioni da presidente dell’Assemblea. Riconosciamo che la guida possa spettare a un membro della maggioranza ma valuterà il suo sostegno, come successore di Petitti, a chi avrà le caratteristiche di spogliarsi della propria appartenenza politica per rivestire un ruolo che, per definizione, deve essere super partes».