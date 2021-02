Si perdono nelle foreste Casentinesi: recuperati in serata due riminesi

Cronaca

Rimini

| 08:08 - 03 Febbraio 2021

Il soccorso alpino durante le operazioni di recupero.



Erano partiti da Rimini per fare una passeggiata nel parco delle Foreste casentinesi. Giunti nel paese di Corniolo hanno imboccato il sentiero Cai 257, diretti verso i pascoli di San Paolo in Alpe nel Comune di Santa Sofia (FC). Una volta arrivati alla meta hanno iniziato a scendere per rientrare ma giunti in un punto dove il sentiero fa un bivio i due escursionisti, una donna di 36 anni e un uomo di 39 anni hanno perso le tracce del sentiero sbagliando direzione e sono finiti sul greto di un fosso rendendosi conto di essersi smarriti.



Molto preoccupati e impauriti, anche perché era già buio, hanno chiamato il 112. Il soccorso alpino e speleologico si è attivato subito, attorno alle 19, e dalla stazione monte Falco la squadra del Bidente si è subito diretta sul posto. Nel giro di meno di un'ora, cioè alle 19.50, i due sono stati raggiunti dai soccorritori e riportati alle loro macchine.