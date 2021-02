Rimini Calcio, rinviata la partita di mercoledì a Correggio. Doppia seduta per i biancorossi

Sport

Rimini

02 Febbraio 2021

Il Rimini FC comunica che la gara Correggese - Rimini in programma domani e valida per la 15° giornata di andata del campionato, è stata rinviata a data da destinarsi. La squadra emiliana è stata posta in isolamento preventivo, in virtù della riscontrata positività al Covid 19 di un giocatore della Sammaurese (formazione affrontata domenica scorsa dai ragazzi di mister Gori). Mister Adrian Ricchiuti ha programmato per domani una doppia seduta di aLLENAMENTO.

MERCATO Probabile la partenza dell'attaccante Diop. I boatos di mercato danno il forte interesse per l'attaccante biancorosso di un club di prima fascia del campionato sammarinese. Il Seravezza ha ingaggiato Edoardo Fantini, attaccante classe 2001 della Carrarese La Pro Livorno Sorgenti ingaggia in prestito Lorenzo Pecchia, centrocampista del Livorno classe 2002, che ha esordito in Serie B quest’estate nella sfida tra Benevento e Livorno, ed ha collezionato 6 presenze in Serie C,nella prima parte della stagione.