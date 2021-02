Montefiore Conca: l'Ispettore Raciti ricordato a 14 anni da uccisione

Attualità

Montefiore Conca

| 16:23 - 02 Febbraio 2021



Il Sap ricorda Filippo Raciti, il poliziotto deceduto il 2 febbraio del 2007 mentre era in servizio allo stadio a Catania per il derby di calcio con il Palermo. Una tragedia avvenuta "per la cieca e stupida violenza per la quale la partita di calcio era solo un pretesto", scrive in una nota il segretario regionale del Sap Emilia Romagna, Roberto Mazzini, che oggi (martedì 2 febbraio) ha accompagnato il segretario generale del Sap Gianni Tonelli e una rappresentanza del sindacato a Montefiore Conca, per deporre fiori nell'arena intitolata a Raciti. "Ricordare Filippo è un dovere perché il suo sacrificio non sia vano e serva da monito alle nuove generazioni, contra la violenza verso le divise e negli stadi", conclude Mazzini.