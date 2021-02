Premio L’Italia che Comunica: vince Riccione per la seconda volta

Attualità

Il Natale di Riccione e la sua comunicazione si sono aggiudicati il premio L'Italia che comunica di Una, Aziende della Comunicazione Unite (organizzazione no-profit). Ieri sera in diretta streaming da Milano, la cerimonia di premiazione con i rappresentati istituzionali e le agenzie vincitrici che si sono collegate da remoto, scoprendo in diretta il metallo vinto (oro - argento-bronzo). Per Riccione è stata una serata ORO nella categorie L’Italia che comunica con Eventi Esperienziali per Riccione Ice Carpet 2019 FMedia per Comune di Riccione, nella stessa categoria l'altra vincitrice è stata Firenze con Sali in sella e illumina palazzo Vecchio Jet’s per Unicoop. Al collegamento in diretta streaming ha preso parte il sindaco di Riccione, Renata Tosi, l'assessore al Turismo, Stefano Caldari e il coordinatore del Turismo, Simone Bruscia.



“Siamo molto contenti di questa riconferma, Riccione aveva già vinto il premio per il Natale 2017 - ha detto l'assessore al Turismo, Stefano Caldari - un riconoscimento per la nostra città che è stata all'avanguardia e pioniera per iniziative speciali, allestimenti scenici originali che ci hanno permesso di caratterizzare non solo il turismo estivo ma anche in quello invernale. Il Natale a Riccione ne è l'esempio, con originali allestimenti e temi sempre innovativi riuscendo a portare un interesse turistico e creando una nuova stagione per il comparto imprenditoriale locale.”