Selezione venditori, non si ferma il piano di sviluppo della concessionaria Reggini

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:53 - 02 Febbraio 2021

La concessionaria Reggini – Volkswagen, Audi, Skoda – in un piano di sviluppo del proprio potenziale seleziona venditori (reparto nuovo, usato e flotte) da inserire nel proprio team. I candidati dovranno avere preferibilmente un esperienza maturata nel settore, con un età non superiore ai 35 anni, essere in grado di accogliere il cliente, valutarne le esigenze, accompagnarlo nella presentazione e scelta del prodotto e instaurare un rapporto di fiducia durante l’intero processo di acquisto.



Dovranno inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche: orientamento al raggiungimento degli obiettivi assegnati, doti di dinamismo, flessibilità, disponibilità, capacità di lavorare in team e conoscenza degli applicativi informatici e multimediali. L’azienda offre un trattamento di sicuro interesse adeguato alle reale capacità. Inviare curriculum a : elisa.pasini@reggini.it