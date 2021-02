Attualità

Repubblica San Marino

| 13:59 - 02 Febbraio 2021

Bollettino Covid San Marino (2 febbraio 2021).

A San Marino 34 nuovi casi di contagio su 367 tamponi (tasso di positività del 9,26%) e 22 guarigioni. Sono i dati riferiti al 1 febbraio. La seconda ondata pandemica, dal 1 luglio, ha fatto registrare 2351 casi, 25 decessi e 2078 guarigioni. In ospedale si trovano ricoverate 21 persone, l'8,5% dei casi attivi, 14 nel reparto Covid (+2 rispetto al 31 gennaio) e 7 in terapia intensiva (dato stabile). In isolamento domiciliare si trovano 226 persone, il 91,5% dei casi attivi.