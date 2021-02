Rotta balcanica, Petroltecnica e Banca Malatestiana contro la crisi umanitaria in Bosnia

Attualità

Coriano

| 13:54 - 02 Febbraio 2021

Autore: Raimond Spekking.

Nella tendopoli per migranti di Bihac e nel campo di Lipa in Bosnia ed Erzegovina, ai confini con la Croazia, tra neve, freddo e mine, senza i servizi più elementari come acqua, luce e riscaldamento, si sta consumando una crisi umanitaria per migliaia di migranti, bloccati da mesi in una contrattazione politica che si sta giocando tutta sulla loro pelle. «Non è accettabile e non è degno dell’Italia né dell’Unione Europa, la quale sul rispetto dei diritti umani e quindi sull'accoglienza fonda la sua ragione di vita» scrivono a quattro mani Primo Silvetri, presidente di Incontri nel Mediterraneo, e Roberta Sapio, responsabile della comunicazione di Petroltecnica di Coriano. «Di fronte a questo scempio dei diritti umani più elementari, che si consuma a pochi passi da noi, è necessario reagire, perché l’indifferenza non diventi complicità».



Così Incontri del Mediterraneo, in collaborazione con la Banca Malatestiana e la ditta Petroltecnica, verificata l’impossibilità di inviare cibo o altro materiale perché verrebbe bloccato dalla polizia croata, hanno deciso di unire le forze per lanciare una campagna di raccolta fondi da impiegare per l’acquisto di una cucina da campo per la preparazione di mille pasti al giorno e il relativo acquisto di cibo, mille kit igienico/sanitari da distribuire ai migranti dei campi, dove manca acqua e luce. Il totale per un importo complessivo di 6 mila euro, da raccogliere entro il 15 febbraio 2021.

I fondi verranno inviati e gestiti dall’Associazione IPSIA BIH Acli/Caritas, che operano sul campo, in collaborazione con la Croce Rossa di Bihac. Le donazione sono da versare sul conto della Banca Malatestiana





IBAN IT06SO709024101012010187301

Causale: per i migranti di Bihac