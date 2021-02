Rimini: iniziati i lavori per la nuova antenna, troppo vicina alle abitazioni

Attualità

Rimini

| 13:14 - 02 Febbraio 2021

I lavori per installare l'antenna Iliad.



Il comitato contro la nuova antenna Iliad in via Argelli, quartiere Ina Casa, continua nell'opera di mobilitazione dell'opinione pubblica contro il cantiere. «A breve arriverà un "mostro" alto come un palazzo di 11 piani, posto a 20 metri dalle abitazioni in un quartiere densamente popolato, dove vivono tanti bambini ed anziani, vicinissimo a due scuole dell'infanzia ed a un centro estivo per bambini. Quello che sta accadendo è vergognoso», scrive "No Antenna Ina Casa", il comitato promotore di una raccolta firme contro l'installazione delle antenne, ribadendo la volontà di fare ricorso al Tar: «Non vogliamo piegare il capo dinanzi alla prevaricazione dei più forti, in questo caso le compagnie telefoniche, e di fronte a quell’atteggiamento diffuso di certe istituzioni che contano sull’acquiescenza delle persone. Andiamo avanti».