Esordienti Garden da record sociali, ottimi risultati nelle gare di Riccione

Riccione

| 12:44 - 02 Febbraio 2021

Esordienti Garden alle gare di Riccione.



Un weekend positivo per il Garden sporting center di Rimini con ottime prestazioni e diversi record sociali. Sabato 30 e domenica a Riccione si sono svolti i campionati regionali esordienti A e la seconda prova delle qualificazioni regionali del gruppo agonistico assoluto. Nonostante l’assenza di alcuni atleti, legata al complicato momento attuale, c’è stata comunque una grande partecipazione della squadra agonistica della polisportiva in queste gare di livello regionale, suddivise per concentramenti.



Tanti miglioramenti personali per diversi atleti della squadra, con diversi record sociali di categoria ed assoluti, in particolare Sara Crociani che ha stabilito il proprio record personale ed assoluto nei 400 stile libero in 4’38”48, che oltre ad essere un ottimo tempo della sua categoria nel nuoto, la rende tra le atlete più forti nel panorama internazionale del triathlon. Record personali ed assoluti anche per Lorenzo Boga nei 50 dorso (27”89), Giovanni Rinaldi nei 200 fa (2’07”57) e record per la categoria ragazzi per Andrea Battelli nei 400 stile (4’27”91).

Bravissimi anche gli esordienti che hanno migliorato diversi tempi personali e stabilito alcuni nuovi record sociali: Lorenzo Tomassini nei 200 e 100 stile libero in 1’05”00 e 2’25”20, Cristian Piccininni nei 100 farfalla (1’17”50) e tra le femmine Azzurra Signorini con doppio record sociale nei 100 ra (1’32”80) e nei 200 mx (3’05”90).



“Nel complesso siamo molto soddisfatti e diciamo bravi a tutti i ragazzi che gareggiando hanno la possibilità di mettersi alla prova e di confrontarsi con se stessi dopo le fatiche quotidiane che affrontano negli allenamenti – commentano gli allenatori Gianlorenzo Parmigiani e Davide Delucca - Sottolineiamo la possibilità che la struttura della Polisportiva Garden continua a dare ai ragazzi, nonostante le tantissime difficoltà che stiamo vivendo, un aiuto che permette di allenarsi e preparare le gare, continuando il loro percorso di crescita”.

Record Sociali

Crociani Sara, 400 sl, 4’38”48 (Assoluti)

Boga Lorenzo, 50 do, 27”89 (Assoluti)

Rinaldi Giovanni, 200 fa, 2’07”57 (Assoluti)

Battelli Andrea, 400 sl, 4’27”91 (Ragazzi)

Tomassini Lorenzo, 200 sl, 2’25”20 (Esordienti A)

Signorini Azzurra, 100 ra, 1’32”80 (Esordienti A)

Piccininni Cristian, 100 fa, 1’17”50 (Esordienti A)

Signorini Azzurra, 200 mx, 3’05”90 (Esordienti A)

Tomassini Lorenzo, 100 sl, 1’05”00 (Esordienti A)