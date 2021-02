Libri e attualità, tre incontri a febbraio con il gruppo di lettura Leggermente di San Giovanni

Eventi

San Giovanni in Marignano

02 Febbraio 2021



Il gruppo lettura Leggermente della biblioteca comunale di San Giovanni in Marignano ha programmato le prossime tre serate di incontro per parlare di libri e letture. In occasione dell’ultimo evento, per favorire la partecipazione, si è infatti pensato di promuovere più appuntamenti in un calendario articolato organizzato in incontri mensili. Gli incontri si svolgeranno di giovedì sera alle 20.30 e per il momento saranno online tramite la piattaforma meet al link. Se le condizioni lo permetteranno verrà data successiva comunicazione dello svolgimento degli incontri in presenza.



Giovedì 25 febbraio il tema è la "Condizione femminile e lotta per l’emancipazione rispetto alla relazione amorosa", accompagnato dalla lettura di tre testi scelti; giovedì 25 marzo "Le lezioni che tutti avremmo voluto ascoltare a scuola e nella vita"; infine giovedì 29 aprile "La famiglia nel Novecento".

Gli incontri sono l’occasione per parlare di libri e lettura in un clima familiare e amichevole, aperto a tutti. Chi partecipa può avere letto o meno i libri argomento della discussione. Ogni incontro è legato ad una tematica che viene approfondita tramite il ricorso ai libri selezionati o ad altri approfondimenti dei componenti del gruppo. L’obiettivo è quello di arricchirsi con il pensiero dell’altro, ritrovando il piacere di parlare di lettura e letteratura e riscoprendone così il valore terapeutico, in un incontro in cui conta soprattutto la piacevolezza dello stare insieme e la condivisione di storie e racconti.

Gli incontri vengono definiti dal gruppo in maniera democratica e condivisa e partendo da tematiche e o da singoli titoli, creando poi gli abbinamenti ed i percorsi creativi. Il gruppo, composto da circa 15 membri, è coordinato da Gilberto Ciavatta, referente per la biblioteca. La scelta per gli incontri 2020/2021 è quella di selezionare libri disponibili in Biblioteca o in procinto di essere acquistati.