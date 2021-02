San Giovanni, sì ad apertura agenzia per lo sviluppo territoriale: 'Per potenziare il settore moda'

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 12:31 - 02 Febbraio 2021

Daniele Morelli, sindaco di San Giovanni in Marignano.

Il sindaco di San Giovanni in Marignano Daniele Morelli apre alla richiesta dei sindacati sull'apertura di un'agenzia per lo sviluppo territoriale, una struttura che possa promuovere progetti di di sviluppo delle varie realtà territoriali, creando posti di lavoro, con una stretta interazione tra istituzioni, enti scolastici e universitari, mondo del lavoro e associazioni. San Giovanni in Marignano potrebbe essere interessata al potenziamento del settore moda, che nel 2020 in Provincia di Rimini ha perso il 40% del fatturato, ma che costituisce l'8% della forza lavoro a livello regionale tra le imprese manifatturiere artigianale. «È importante che, oltre ad impegnarci per superare l’emergenza sanitaria, iniziamo a dialogare per proteggere l’occupazione dei cittadini, lavorando sul tema della qualità, promuovendo l’utilizzo di ammortizzatori per evitare licenziamenti, ma anche valutando soluzioni a largo raggio», evidenzia Morelli, precisando che la sua amministrazione «non si tirerà mai indietro nel confrontarsi, dialogare e trovare insieme soluzioni».