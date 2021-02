In casa mezzo chilo di marijuana pronta da vendere: misanese arrestato a Gradara

Cronaca

Gradara

| 11:45 - 02 Febbraio 2021

Le piante coltivate nel capanno dal misanese.



Nel pomeriggio di lunedì i carabinieri della stazione di Saludecio hanno arrestato un 28enne di Misano Adriatico ma residente a Gradara per detenzione e spaccio di stupefacenti. Il giovane, disoccupato, era stato notato in compagnia di noti assuntori del luogo ed è pertanto diventato oggetto di mirati servizi di osservazione che nel pomeriggio di lunedì hanno portato i militari a perquisire la sua abitazione scovando nel sottoscala una piccola serra artigianale. All’interno del capanno i imlitari hanno rinvenuto cinque piante di marijuana nonché i primi “raccolti” e un bilancino di precisione all'interno dell'appartamento. In tutto è stato sequestrato mezzo chilo di droga, già predisposto per la cessione a terzi. Dichiarato in stato di arresto, è stato quindi trattenuto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo davanti all’autorità giudiziaria di Pesaro e Urbino.