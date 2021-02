VIDEO Droga in Italia dal sud America, sequestri per 5 milioni di euro e 40 misure cautelari

Cronaca

Riccione

08:30 - 02 Febbraio 2021



Tre diverse organizzazioni criminali specializzate nel traffico internazionale di droga sono state sgominate dalla polizia di Stato con una maxi operazione che ha portato all'emissione di una quarantina di misure cautelari tra Roma, Lecce e Rovigo e a sequestri per beni del valore totale di oltre 5 milioni di euro, anche nella riviera riminese.



L'indagine, coordinata dalla Direzione centrale anticrimine in collaborazione con la Dia, ha consentito di scoprire che la base di stoccaggio della droga, per lo più proveniente dal sud America, era ad Amsterdam, la capitale olandese. Da qui lo stupefacente veniva trasportato in Italia attraverso ovuli contraddistinti da una sigla.



Nel corso delle indagini è stato sequestrato un milione di euro di beni tra proprietà immobiliari (quattro case a Riccione, San Clemente, Lodi e Milano più sei garage), un'autovettura, gioielli e orologi di pregio ma anche denaro contante, a un sessantenne milanese trapiantato a Riccione da anni. Il destinatario della misura è già stato condannato più volte per spaccio di sostanze stupefacenti e per sfruttamento della prostituzione e già arrestato in passato dalla squadra mobile locale.



Obiettivo dell'operazione è anche quello di intercettare infiltrazioni da parte di organizzazioni criminali nell’ambito delle attività imprenditoriali e commerciali presenti nella provincia riminese e, quindi consentire, come accaduto nel precedente anno, l’adozione di interdittive antimafia da parte del Prefetto di Rimini.