Calcio D, Marignanese Cattolica ingaggia l'under Samuele Signori (2001). Due difensori per il Prato

| 21:05 - 01 Febbraio 2021

Samuele Signori.

Un rinforzo per il centrocampo dela Marignanese Cattolica. Si tratta di Samuele Signori, classe 2001, di proprietà dell'Atalanta in questa prima parte di stagone alla Lucchese. Giocatore polivalente e fisicamente prestante, Signori può occupare indifferentemente tutti i ruoli del centrocampo e unisce alla fase di interdizione quella di appoggio in fase offensiva. Quattro le persenze in serie C e un gol (alla Pro Vercelli) il suo score. Il mercato non è chiuso: è attesa ora una uscita probabilmente sempre nel ruolo di centrocampo.

Due arrivi e una partenza. Ceduto il difensore Matteo Boccacini al Ravenna nel campionato di serie C. Sono arrivati invece, in casacca laniera il difensore Alain Fremura, classe 201 a titolo temporaneo dal Livorno ( 9 presenze in campionato in serie C), e del difensore classe 1999 Gabriele Masini a titolo definitivo dal Matelica ( 10 presenze in serie C): oggi la risoluzione del contratto e l’accordo con la società del presidente Toccafondi. Con queste tre operazioni il Prato ha concluso il proprio calcio mercato.

Il Real Forte Querceta si rinforza con Dennis Rossi, difensore centrale classe 2002. Cresciuto nel Capezzano Pianore, Rossi compie il grande salto approdando all’Under 16 del Pisa, alla guida di Alessandro Birindelli, per poi proseguire il proprio percorso fino alla Primavera. Ora il Real Forte Querceta.

Il Seravezza prende in prestito dalla carrarese l'attaccante 2001 Edoardo Fantini la scorsa stagione al Real Forte Querceta.