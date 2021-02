Calcio RSM, il campionato ricomincia a fine mese. Mercoledì 24 il recupero Cosmos-Domaganno

Sport

| 16:56 - 01 Febbraio 2021

Predisposto il giro di tamponi fra i club finalizzato alla ripresa degli allenamenti, sono state diramate le date della ripartenza del Campionato Sammarinese e della Coppa Titano. Priorità al recupero della gara fra Cosmos e Domagnano, valevole per la 6° giornata e rinviata lo scorso 25 ottobre a causa di un focolaio riscontrato nel gruppo squadra gialloverde. La data fissata è mercoledì 24 febbraio. Nel week-end successivo si riprenderà il cammino interrotto.

I club del Titano ricominceranno dagli incroci della 7° giornata e andranno avanti fino alla 15°, ultima del girone di andata. Non ci sarà il girone di ritorno. Il 2 maggio si terranno gli incontri per completare il tabellone delle otto partecipanti ai play.off; questi ultimi avranno inizio il 6 maggio partendo dai quarti di finale, che si giocheranno in gara secca. Stesso dicasi per i turni successivi, con le semifinali programmate per il 10 maggio, la “finalina” per il 3° e 4° posto il 21 maggio e la finalissima per il 22 maggio.

Nel frattempo si tornerà a parlare anche di Coppa Titano. Il percorso era stato interrotto agli ottavi di finale. Rimangono dunque quarti, semifinali e finale, da disputarsi anche in questo caso in gara secca. Le otto squadre “sopravvissute” incroceranno i rispettivi destini mercoledì 10 marzo. In campo Cosmos contro Tre Fiori, Murata contro La Fiorita, Tre Penne contro Domagnano e Folgore contro Fiorentino. Le semifinali sono state fissate al 28 aprile; la finalissima il 15 maggio.