Lavoro: Cgil, ex Ogr a rischio, è momento unità sindacale 

| 16:46 - 01 Febbraio 2021

Officine Grandi Riparazioni di Rimini.

Sul fronte dell'ex Ogr, le officine che si occupano della manutenzione dei mezzi ferroviari di Trenitalia "è il momento dell'unità sindacale a partire dal "prossimo sciopero in programma a marzo" perchè "in gioco c'è la sopravvivenza delle Officine di Bologna e Rimini". E' quanto sostiene la Filt-Cgil Emilia-Romagna, protagonista della prima azione di sciopero del 22 gennaio scorso, richiedendo "la piena applicazione degli accordi territoriali". Accolte, da parte delle istituzioni e dalla politica locale regionale, "le garanzie richieste come parte sociale", viene osservato e "dato che il bene comune è il futuro delle Officine chiediamo al resto della compagine sindacale regionale di condividere le proprie sensibilità a riguardo e di unirsi in questo percorso di rivendicazione e lotta a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, a partire dalla prossima azione di sciopero nel mese di marzo superando le deboli posizioni territoriali" D'altronde, conclude la Filt-Cgil, "le scelte strategiche che Trenitalia programmerà nel prossimo piano industriale avranno un forte impatto sulla manutenzione in regione. È in gioco la sopravvivenza delle due ex Ogr".<