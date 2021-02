Cattolica, elettrosmog: i dati di Arpae sotto la soglia di attenzione, nessuno sforamento

Attualità

Cattolica

| 16:01 - 01 Febbraio 2021

Elettrosmog sotto controllo a Cattolica.

Sono arrivati lo scorso fine settimana le risultanze relative al monitoraggio dei campi elettromagnetici in città per l'anno 2020: nessuno sforamento e dati sotto la soglia di attenzione. La rilevazione è stata condotta attraverso l'uso di una centralina di proprietà del Comune di Cattolica e gestita, tramite un protocollo di intesa, da Arpae cui spetta il compito di svolgere annualmente una campagna di monitoraggio in continuo dei livelli di campo elettromagnetico (CEM). I siti da prendere in considerazione vengono indicati dallo stesso Comune secondo la dislocazione di impianti per la telefonia mobile presenti sul territorio comunale. Nel dettaglio, lo scorso anno la rilevazione ha interessato quattro punti cittadini: le vie Irma Bandiera, Torconca, Carpignola e Corridoni. In ciascuno dei siti, ogni rilevazione è stata condotta per un periodo di circa un mese.



LA RELAZIONE

"I risultati delle misurazioni – si legge nella relazione finale consegnata da Arpae - confermano, in termini di valore medio del campo elettrico, valori al di sotto del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità previsti entrambi dalla normativa pari a 6 V/m. Anche in termini di valore massimo del campo elettrico e del valore massimo delle medie giornaliere i valori sono tutti al di sotto di 6 V/m". Una curiosità ha riguardato il plesso delle scuole medie Filippini dove, spiegano i tecnici di Palazzo Mancini, le aste in alluminio delle bandiere, poste all'esterno dell'edificio, sfalsavano i dati della rilevazione creando una sorta di “effetto antenna”. Le aste sono state, dunque, sostituite con un materiale differente.



GUARDIA ALTA

“Teniamo alta la guardia – commenta il Sindaco Mariano Gennari – mantenendo un occhio di riguardo ai punti cittadini più sensibili dove risiedono le scuole frequentate dai nostri bambini e ragazzi. La sensibilità dell'Amministrazione per i pericoli derivanti dal cosiddetto elettrosmog è massima. Sinora le risultanze ottenute dal 2017 ad oggi sono sempre state positive. Il protocollo con Arpae ed il relativo monitoraggio andrà avanti sino al 2023”. Questo tema è stato anche al centro di un recente appuntamento online del ciclo di “incontri con la cittadinanza CatolGreen” che ha visto la partecipazione dell'esperto professore Fausto Bersani, consulente Federconsumatori, che collaborerà con il Comune di Cattolica per la stesura del nuovo regolamento per le antenne telefoniche.



La relazione completa è consultabile al seguente link: