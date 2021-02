Calcio D, il recupero Rimini-Sammaurese si gioca mercoledì 10 febbraio

Sport

Rimini

| 14:25 - 01 Febbraio 2021

Mister Adrian Ricchiuti.

La LND ha fissato i recuperi. Si gioca mercoledì 10 febbraio Rimini-Sammaurese (ore 14,30) in calendario alla dodicesima giornata. Intanto meercoledì non si gioca per Covid Aglianese-Mezzolara: è l'unica partita a saltare del programma del girone D..

MERCATO Il Prato ha ceduto a titolo definito al Ravenna il difensore classe ‘93 Matteo Boccaccini. Il calciatore ha firmato un contratto fino al termine del campionato. Per Matteo si tratta di un ritorno a Ravenna, dopo la positiva esperienza nella stagione 2018-19, dove ha totalizzato 28 presenze e un gol che valse la bellissima vittoria all’ultimo respiro contro la Ternana. Boccaccini ha giocato anche nel Rimini.

Operazione in uscita per il Fiorenzuola. Il difensore Giovanni Midolo, in prestito alla società rossonera, ha fatto ritorno al Sassuolo, squadra proprietaria del suo cartellino. Infortunatosi muscolarmente dopo pochi giorni dal suo arrivo in rossonero, per il difensore siciliano non ci sono state occasioni di potersi mettere in mostra in gare ufficiali.