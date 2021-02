Riccione, passeggiata Goethe, al via lunedì i lavori per il tratto che va da piazza A. Moro a viale San Francesco

Attualità

Riccione

14:19 - 01 Febbraio 2021

Passeggiata Goethe a Riccione.

Iniziano l'8 febbraio i lavori di restyling della passeggiata Goethe nel tratto che va da piazzale Aldo Moro a viale San Francesco. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per un investimento complessivo di un milione e 250 mila euro. Si eseguiranno i lavori in continuità stilistica nel tratto già avviato con rinnovo del verde, nuovo arredo urbano, all'impianto di sonorizzazione in filodiffusione, nuove piazze per la sosta, elementi ombreggiati, nuova pavimentazione e impianto di illuminazione.



Dotata di videocamere di sorveglianza, la nuova passeggiata pedonale sarà uno spazio urbano elegante, completamente rigenerato, dalla forte connotazione naturalistica e ambientale, in diretto collegamento con la pista ciclabile di viale D’Annunzio.



“Questo tratto su cui iniziano i lavori lunedì prossimo è particolare bello e anche impegnativo da un punto di vista architettonico, perché ha due ampie fontane e due piazze - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti -. I lavori infatti incideranno su 3200 metri quadri, un ampio spazio che diventerà un vero punto di richiamo per la città in vista dell'estate. Come abbiamo ribadito più volte l'amministrazione ha punto molto sulla passeggiata Goethe e Shakespeare, che con i suoi 1300 metri totali di lunghezza, rappresenta un’oasi, verde, di sport e di relax verso il mare della città di Riccione nella zona Marano. Renderla elegante, accessibile e sicura per i cittadini e per i turisti è un lavoro che ci sta particolarmente a cuore e sul quale abbiamo deciso di impegnare le nostre forze finanziarie, facendo da soli uno sforzo decisivo, per migliorare la fruibilità del nostro lungomare e di tutto il territorio”.