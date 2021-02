Camera di commercio della Romagna: Roberto Albonetti è il nuovo segretario generale 

Attualità

Rimini

| 13:42 - 01 Febbraio 2021

Zambianchi e Albonetti.



Nominato dalla Giunta camerale, dal primo febbraio Roberto Albonetti è il nuovo segretario generale della Camera di commercio della Romagna. Nato a Meldola nel 1963, Albonetti è laureato in giurisprudenza all’università di Bologna. Nella sua carriera ha maturato esperienze manageriali in diversi ambiti, con incarichi dirigenziali in Confcommercio nazionale, al ministero dell’Industria, Commercio e artigianato, alla Fondazione Alma mater, in Technogym, Rizzoli Ortopedia e Federcarni. Nel 2004 è stato assunto in Regione Lombardi dove è stato direttore generale prima all'Istruzione, formazione e lavoro, poi alla Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale e successivamente alle Attività produttive. Nei suoi ultimi incarichi di direttore generale si è occupato di Ricerca, Innovazione, Università, Ricerca Export e Internazionalizzazione.



“Sono grato dell’incarico che mi è stato affidato e assicuro il massimo impegno per continuare il buon lavoro fin qui svolto dalla Camera della Romagna. Intendo proseguire nel solco del dialogo e della collaborazione con istituzioni, associazioni, imprese e tutte le componenti del tessuto sociale ed economico locali, per continuare a essere di supporto al allo sviluppo del territorio in modo concreto ed efficace", commenta Roberto Albonetti. "So di potere contare sul lavoro degli organi e sulle competenze e professionalità di tutti i dipendenti camerali e dell’azienda speciale Cise, per garantire la piena operatività dell’ente e offrire servizi efficienti e sempre più orientati alle esigenze delle imprese”.



“Do il più caloroso benvenuto al nuovo segretario", afferma il presidente Alberto Zambianchi. "Questo incarico arriva in un momento particolarmente difficile, che sta mettendo a dura prova il tessuto imprenditoriale e sociale dell’intero Paese. I prossimi anni saranno caratterizzati dalla capacità di elaborare idee e progetti che permettano ai Territori di arrivare ai miliardi del “Recovery Plan” e, quindi, avere fra noi un dirigente con ottime competenze specifiche in quell’area ci darà ulteriore valore aggiunto. Desidero, poi, ringraziare la dott.ssa Maria Giovanna Briganti che negli ultimi due mesi si è fatta carico dell’intera gestione dell’Ente, con grande dedizione e professionalità e che continuerà a essere punto di riferimento ed esperienze, in qualità di Vice Segretaria generale”.