Volley femminile, Retina Cattolica sconfitta in trasferta in Umbria

| 13:09 - 01 Febbraio 2021

Il Retina Cattolica volley in trasferta in Umbria.



Sconfitta 3 a 0 per il Retina Cattolica Volley a Castigilione del Lago contro Elettromil Trasimeno. "Il campo ha confermato quello che ci aspettavamo, cioè una squadra molto esperta - dice il coach del Retina Matteo Costanzi - Abbiamo tenuto bene il primo set, lottando punto a punto. C'è stato un secondo set nel quale siamo un po' crollati, ci siamo ritrovati in poco tempo sotto di alcuni punti. Nel terzo set abbiamo provato a rimettere in piedi la partita, c'è stata una palla un po' dubbia, le avversarie sono andate sul 22 a 18 e lì è finita la partita. Un'altra gara che ci serve per fare esperienza, la differenza la fa la fisicità e l'esperienza di molte giocatrici per questa categoria. Una partita difficile, in salita sin da subito, non era semplice giocare sul loro campo. Elettromil ha confermato il proprio valore, meritando la vittoria".



Retina Cattolica Volley: Gugnali 4, Bacciocchi 2, Ion 1, Mercolini 0, Godenzoni 13,

Caniato 6 , Giusti 2, Sanchi 3,Pasquini 0, Franchi 0. Bigucci, Fanelli, n.e.

Micheletti libero



Elettromil trasimeno volley: Margaritelli 5, Puchaczewski 14, Vicenzi 7, Monti 6,

Repice 10, Zirotti 14, Della Giovampaola, Osakwe, Cafarda, Valdambrini, Gierek n. e.

Vata, Cornicchia liberi