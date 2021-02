Nel sangue alcol tre volte oltre il limite: 48enne di Verghereto segnato per ebbrezza alla guida

Attualità

Bagno di Romagna

| 10:40 - 01 Febbraio 2021



Un 48enne di Verghereto è stato segnalato all'autorità giudiziaria dopo essere stato fermato dai carabinieri a Ponte Santa Maria Maddalena di Novafeltria mentre circolava ubriaco a bordo della sua Chrysler Voyager. Alla verifica dell'etilometro l'autista è risultato avere un tasso alcolico di 1,50 g/l. Per questo gli è stata anche ritirata la patente.



Nel corso dei controlli del fine settimana a cura delle stazioni dei militari della Valmarecchia, sette persone tra i 20 e i 56 anni sono state sanzionate per aver infranto le norme anti-Covid. Due sono stati sorpresi dai militari dell'arma a Sant’Agata Feltria, fuori dalla propria Regione di residenza, senza comprovate esigenze (residenti in provincia di Varese). Tre mentre circolavano in orario notturno senza ragione. Due infine sono risultati sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale e, pertanto, multati. Tra questi ultimi un 27enne marocchino residente a Novafeltria che sentendosi immune dai decreti previsti è già in passato contravvenzionato altre due volte, gironzolava attorno alla piazza di Novafeltria senza indossare la prevista mascherina di protezione.



Sono stati controllati 51 automezzi e 85 persone e sono state contestate cinque infrazioni al codice della strada che prevedono sanzioni amministrative, tra cui una per guida senza patente con il conseguente fermo amministrativo del veicolo.