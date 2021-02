Bocce, CVM Montegridolfo travolta in trasferta a Rubiera

Sport

01 Febbraio 2021

Seconda sconfitta consecutiva (7-1) per la formazione della CVM Montegridolfo che in trasferta a Rubiera ha subito la migliore condizione dei reggiani che non hanno dato scampo alla formazioe di Signorini &.C, apparsi fuori forma.



Il campionato ora riprende dopo una sosta per i recuperi, sabato 13 febbraio alle 14.30 quando i riminesi riceveran no sulle proprie corsie di Via Trebbio i perugini dell’APER (formazione ferma al momento per casi Covid).Questo lo score dell'incontro: Rubierese (RE) - CVM Moving Montegridolfo (RN) 7-1 (61-34) Mussini-Ricci-Truzzi vs Paolucci-Manghi-Sabatini 8-7, 5-8; Manuelli vs Signorini 8-3, 8-4; Manuelli-Truzzi vs Paolucci-Sabatini (2° M. Moretti) 8-0, 8-6; Mussini-Ricci (2° set Tirelli Vanni) vs Miloro-Signorini 8-4, 8-2.All. Rubierese: Mirco Ruozi.All. CVM Moving System Montegridolfo: Marco Gili.



Direttore di gara: Riccardo Antolini. Arbitri: Donato Potenza - Danilo Paradisi. Questi gli altri risultati di Serie A (girone 3 seconda giornata di andata): Fontespina-Possaccio 3-5; Boville-Cagliari 7-1; APER-Fossombrone (rinviata causa Covid).



Classifica Serie A 2021 (girone 2): Possaccio(Vb) punti 7; Fontespina (Mc) Rubierese*, Boville* punti 4;CVM Montegridolfo Cagliari, Fossombrone*, APER**(Pg) punti 1;(*) una partita in meno;(**) due partite in meno.



Serie A (girone 1): Classifica: Caccialanza(Mi)punti 9;,Moscianese (Te) punti 7;Giorgione (Tv)*4;Salerno *,Kennedy (Na) 3; Capitino (Fr) 2; Vigasio** (Vr), Capitino (Fr), Montesanto(Mc),punti 0 ; (*) una partita in meno; (**) due partite in meno.Prossimo turno (4° giornata-girone 2-13 febbraio ore 14.30): CVM Montegridolfo-APER;Fontespina-Boville;Possaccio-Rubierese; Cagliari-Fossombrone.