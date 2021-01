Calcio D, nulla da fare per la Sammaurese nel pantano di Correggio: 3-1

Sport

San Mauro Pascoli

| 18:09 - 31 Gennaio 2021

Sul campo della forte Correggese cade per 3-1. Il campo, reso pesante dalla pioggia, rende la gara complicata. Nel primo quarto d'ora i giallorossi appaiono vivaci: tiro a lato di Bonandi e una botta centrale di Manuzzi, parata da Sottoriva. I reggiani dal canto loro ci provano con una conclusione pericolosa di Roma, respinta da Maniglio, e tentano ripetutamente di infilarsi in area romagnola da calcio piazzato, tramite numerose palle in mezzo, domate con autorità da Vesi e soci.

Con il passare dei minuti però la squadra di Gori cresce e al 40' riesce a piegare le resistenze della retroguardia della Sammaurese. Merito di una percussione da sinistra, orchestrata da Muro e finalizzata dal Carrasco, svelto a siglare il vantaggio. Bonandi e compagni accusano il colpo e al 42' subiscono il bis dei locali, sospinti ancora dal numero sette panamense, che si libera sulla destra e serve Villanova, freddo a insaccare il raddoppio da posizione favorevole.

A inizio ripresa la Sammaurese spinge per riaprire la partita. Tante le azioni dei giallorossi, insidiosi in particolare con l'improvvisa sortita di Bonandi, salvata dal provvidenziale tuffo di Sottoriva. Mister Protti immette forze fresche, ma la formazione di casa stringe le maglie e difende il risultato con i denti.

Nel finale sopravviene la stanchezza e la Correggese, mantenuto con tenacia il parziale, approfitta di una disattenzione e chiude il match con il tris di Saporetti. In piena zona Cesarini fischiato un calcio di rigore per la Sammaurese, che accorcia grazie alla trasformazione centrale di Manuzzi. Mercoledì al Macrelli arriveranno i toscani il Real Forte Querceta.

Il tabellino

CORREGGESE-SAMMAURESE 3-1

CORREGGESE: Sottoriva, Casini, Manara, Roma (58' Derjai), Benedetti, Calanca, Carrasco (76' Riccò), Landi, Muro (66' Saporetti), Villanova (88' Cremonesi), Ghizzardi (84' Damiano). A disp: Ferretti, De Lucia, Vezzani, Setti, Damiano. All Gori

SAMMAURESE: Maniglio, Scarponi, Della Vedova, Vesi, Chiwisa, Cianci (85' Gregorio), Pasquini (64' Camara), Nicoli, Manuzzi, Bonandi (80' Sabba), Jassey (64' Lisi). A disp: Ramenghi, Guatieri, Migani, Zavatta, Greppi. All Protti

Reti: 40' Carrasco, 42' Villanova, 80' Saporetti, 91' rig Manuzzi

Note: Ammoniti: Calanca, Roma.