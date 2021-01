Rimini-Progresso 1-0, bomber Vuthaj: 'Nell'intervallo mister e compagni mi hanno dato la carica...'

Sport

Rimini

| 19:04 - 31 Gennaio 2021

Il capitano Matteo Ronchi.

Bomber Dardan Vuthaj ha risolto il match che si stava pericolosamente incanalando verso il pareggio. Un guizzo nell’area intasata con la palla che si è fermata dopo un tocco col ginocchio di un avversario e lui l’ha scaraventata in rete.

“E’ stata una liberazione per me, che avevo sbagliato nel primo tempo il rigore, e per la squadra su cui pesava l’ultimo doppio pareggio e l’episodio delle dimissioni di mister Mastronicola. Per quanto mi riguarda, l’errore dal dischetto mi ha condizionato; all’intervallo il mister e i compagni mi hanno rincuorato e dato la carica e nella ripresa ho svoltato. Sentivo che prima o poi la rete sarebbe arrivata”.

Sulla rete dice: ‘Sono stato anche un po’ fortunato, ho fintato di andare sul primo palo e invece mi sono buttato sul secondo e mi sono trovato al posto giusto per battere a rete dopo il tocco del difensore avversario con la palla che si è fermata proprio ad un passo. E’ una vittoria meritata perché cercata con tutte le forze e importante anche perché ottenuta contro una squadra rognosa: tre punti che ci danno morale per la trasferta di Correggio di mercoledì. Ricchiuti? E' arrivato un nuovo allenatore, ci dà morale, ci dà fiducia, soprattutto leggerezza e noi cerchiamo di seguirlo”.

Il difensore (e capitano) Matteo Ronchi, difensore del Rimini sottolinea: “La cosa fondamentale era fare risultato dopo due pareggi. Per noi deve essere un punto di partenza per la nostra rincorsa al primato. Già, il primo posto deve essere il nostro obiettivo. Io sono convinto che possiamo riuscirci pur sapendo che dobbiamo migliorare sotto molti aspetti. La cosa importante è pensare solo a noi stessi, non dobbiamo fare calcoli ma pensare partita dopo partita".

ste.fe.