Meteo: sul riminese febbraio inizia con deboli piovaschi

Attualità

Rimini

| 17:16 - 31 Gennaio 2021

Alba a Verucchio (foto Cristiano Antonini).

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 31/01/2021 ore 16:30



Lunedì 1 Febbraio

Stato del cielo: coperto.

Precipitazioni: pressoché assenti al mattino. Deboli piovaschi sparsi nel corso del pomeriggio in estensione dalle aree interne verso pianure e coste. Fenomeni in esaurimento in serata.

Temperature: minime comprese tra +2°C e +4°C, massime comprese tra +7°C e +10°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: da mosso a poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.





Martedì 2 Febbraio

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto con nubi basse su pianure e colline. Schiarite in montagna.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +2°C e +5°C, massime comprese tra +7°C e +9°C.

Venti: deboli e variabili, prevalentemente dai quadranti meridionali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Mercoledì 3 Febbraio

Stato del cielo: da nuvoloso a molto nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +2°C e +5°C, massime comprese tra +11°C e +13°C.

Venti: deboli da Sud-Ovest.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



LINEA DI TENDENZA: una debole rimonta dell’alta pressione garantirà una settimana stabile ma con transiti nuvolosi. Precipitazioni assenti e temperature un graduale aumento.



QUI le previsioni dettagliate per Rimini



Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram

Iscriviti al canale Telegram