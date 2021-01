Coronavirus: a Rimini i contagi tornano vicini a quota 200. Nessun nuovo decesso

Attualità

Rimini

| 15:49 - 31 Gennaio 2021

Bollettino Covid 31 gennaio.



A Rimini i contagi da nuovo coronavirus tornano a salire: sono 191, con 101 sintomatici e 90 asintomatici. I contagi settimanali sono 995: uno in meno della scorsa settimana (996). Il dato tiene conto anche di pazienti residenti fuori provincia diagnosticati nel riminese. Rimangono 19 i ricoveri in terapia intensiva e non è stato comunicato nessun nuovo decesso. In regione 1277 nuovi casi su un totale di 13.519 tamponi (tasso di positività 9,4%). I decessi sono 22, le guarigioni sono 743 in più. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 8.061 tamponi molecolari, per un totale di 2.986.157. A questi si aggiungono anche 49 test sierologici e 5.458 tamponi rapidi.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 46.868 (+512 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 44.550 (+520), il 95,1% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 206 (+3 rispetto a ieri, 0,4% del totale), 2.112 quelli negli altri reparti Covid (-11, 4,5% del totale). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 14 a Piacenza (invariato), 15 a Parma (+2), 17 a Reggio Emilia (invariato), 41 a Modena (-1), 47 a Bologna (+1), 14 a Imola (invariato), 27 a Ferrara (+1), 7 a Ravenna (invariato), 2 a Forlì (invariato), 3 a Cesena (invariato) e 19 a Rimini (invariato).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA: 18.399 a Piacenza (+63 rispetto a ieri, di cui 43 sintomatici), 15.318 a Parma (+60, di cui 47 sintomatici), 29.091 a Reggio Emilia (+158, di cui 58 sintomatici), 38.528 Modena (+231, di cui 143 sintomatici), 43.181 a Bologna (+187, di cui 113 sintomatici), 6.966 casi a Imola (+80, di cui 49 sintomatici), 12.709 a Ferrara (+113, di cui 31 sintomatici), 16.568 a Ravenna (+77, di cui 32 sintomatici), 8.212 a Forlì (+57, di cui 46 sintomatici), 9.337 a Cesena (+60, di cui 47 sintomatici) e 20.342 a Rimini (+191, di cui 101 sintomatici).



VACCINAZIONI Alle ore 15 di oggi (domenica 31 gennaio) sono state somministrate complessivamente 194.835 dosi, di cui 5.892 oggi; sul totale, 64.232 sono seconde dosi, cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.