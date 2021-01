Calcio: una vita in gialloblu, Guidi lascia la Savignanese per tornare in D Andrà al Corticella. Nella quarta serie ha totalizzato 56 presenze in due stagioni

Sport Savignano sul rubicone | 15:01 - 31 Gennaio 2021 Maicol Guidi. La Savignanese Calcio comunica la cessione a titolo temporaneo di uno dei migliori prodotti del proprio settore giovanile, Maicol Guidi, che si trasferisce al Corticella in serie D. Maicol, savignanese purosangue, è entrato nel settore giovanile all'eta' di 6 anni e dopo aver fatto tutta la trafila nei campionati giovanili, è approdato in prima squadra nella stagione 2016/2017. Nella stagione 2017/2018 è stato uno degli artefici della storica vittoria del campionato e nei successivi due campionati disputati in serie D, ha collezionato 33 presenze e 4 reti nella stagione 2018/2019 e 23 presenze con 2 reti lo scorso anno, prima del blocco dei campionati. "In un periodo di grande incertezza come quello attuale ci auguriamo possa continuare il suo percorso di crescita e maturazione anche lontano da qui, nella consapevolezza che fara' sempre e comunque parte della nostra famiglia", scrive la società gialloblu nella nota con cui viene comunicata la cessione.







