Coronavirus: a San Marino deceduti un 77enne e una 89enne. Sette i nuovi casi

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:05 - 31 Gennaio 2021

Ospedale di Stato di San Marino.

Sale a 25 il numero delle vittime nella seconda ondata della pandemia da nuovo coronavirus a San Marino. I due nuovi decessi sono di una 89enne ricoverata nel reparto Covid e di un 77enne, paziente del reparto di terapia intensiva. In ospedale rimangono 18 ricoverati, il 7,6% del totale dei casi attivi, 11 nel reparto Covid e 7 in terapia intensiva. Sono invece 218 le persone in isolamento domiciliare (92,4% del totale).



I CASI NELLE ULTIME 24 ORE A fronte di 127 tamponi, sono state riscontrate 7 positività. Nelle 24 ore precedenti erano stati 22 i nuovi casi. Complessivamente 27 guarigioni, mentre il tasso di positività, dal 24 al 30 gennaio, ha oscillato tra il 2,70% e il 9,81%.