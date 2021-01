Caffè goloso a Santarcangelo: ecco l'iniziativa dei bar per la zona gialla

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:38 - 31 Gennaio 2021

Caffè goloso a Santarcangelo.

Arriva la zona gialla in regione e ristoranti e bar possono finalmente riaprire.

A Santarcangelo, da lunedì, nei bar di Città Viva (l'Associazione Commercianti di Santarcangelo),dalle 14:00 alle 15:30, sarà lanciata l'iniziativa del "Caffè Goloso". Tutti gli associati hanno infatti aderito all'iniziativa. "Una coesione di cui tutta la Città ha bisogno per poter ripartire dopo questo difficile periodo", spiega Piero Ricci, presidente di Città Viva e titolare di un bar a Santarcangelo. Con Caffè goloso, a un prezzo speciale, in quella fascia oraria sarà possibile degustare un caffè speciale o speziato, accompagnato da dolci. "Abbiamo scelto la fascia orario dalle 14:00 alle 15:30 affinché il Caffè goloso sia di supporto per le persone che rientreranno al lavoro dopo pranzo, dandogli la spinta del caffè e il piacere del dolce, sia per dare un'occasione alle persone di ritrovarsi con amici, parenti o colleghi seduti insieme ad un tavolo, con le giuste accortezze di sicurezza, spezzando la giornata, con una pausa di piacere", evidenzia Ricci.