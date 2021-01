Rissa tra ragazzini in Corso d’Augusto: calci e pugni in pieno centro

Attualità

Rimini

| 10:48 - 31 Gennaio 2021

Un frame del video.

Parapiglia in Corso d’Augusto nel pomeriggio di ieri, sabato 30 gennaio. Forse per qualche screzio, ma sicuramente nulla da poter giustificare tanta ira, due gruppi di ragazzini sono venuti alle mani. Erano circa le 18, sul corso la gente stava passeggiando e ha assistito all’improvvisa rissa: calci e pugni in pieno centro, tra ragazzini, incuranti dei passanti che intimavano la calma. A denunciare l’accaduto è il consigliere comunale Filippo Zilli che, sulla sua pagina Facebook, pubblica il video e commenta: “Quando parlo di baby gang in centro storico...Quando parlo di paura dei residenti e commercianti...Quando parlo delle famiglie che temono nel sapere i propri figli in giro...Quando denuncio una situazione oramai fuori controllo...Quando chiedo presidi fissi delle forze dell’ordine...Ecco cosa è appena successo in pieno Corso d’Augusto. È questa la città che vogliamo? Pretendiamo ordine, sicurezza e legalità”.