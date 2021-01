Volley B, per la Titan Services prima vittoria dell’anno: Sassuolo battuto 3-0

Sport

Rimini

09:19 - 31 Gennaio 2021

Samuel Frascio.

Seconda giornata di campionato e prima vittoria per la Titan Services che, sul parquet amico di Serravalle batte, in maniera netta, la Kerakoll Sassuolo. Troppo fallosi gli emiliani per reggere il confronto con i ragazzi di Stefano Mascetti che si sono dimostrati superiori in tutti i fondamentali. In particolare a muro (10 muri punto a 5) e in difesa. Il resto lo hanno fatto le bordate dei vari Frascio, Benvenuti e Kiva, capaci di attaccare con buone percentuali.

Coach Mascetti invita i suoi a giocare fin da subito a testa alta e a divertirsi. Il primo set comincia bene con i locali avanti 7/2 quando gli emiliani chiedono il primo time-out. Gli ospiti sono particolarmente fallosi in attacco e in battuta. Per contro, i laterali Frascio, Kiva e Benvenuti, ben imbeccati da Rondelli, sono estremamente precisi in attacco. Arrivano anche tre muri punto e il primo parziale si chiude 25/18 senza problemi. Nel secondo set la Titan Service mette subito la testa avanti ma la Kerakoll, che nel frattempo ha diminuito un po’ il numero degli errori, rimane sempre vicina nel punteggio. L’allungo arriva sul 13/11 soprattutto grazie al muro che produce punti e sporca tanti attacchi avversari e alla difesa sempre molto reattiva. Sul 20/14 gli emiliani si giocano il secondo time-out ma ormai il set è “in ghiaccio” e si chiude sul 25/19. Nella terza ripresa è Sassuolo a partire forte (3/7) ma San Marino non si disunisce, continua a fare il suo gioco, e rientra sul 13 pari. Nuovo allungo degli ospiti (14/17) ma i titani rispondono ancora con Frascio a produrre punti in attacco e a muro (21/21). La prima occasione per chiudere è per i padroni di casa (24/23). La Kerakoll pareggia ma un attacco di Kiva e uno di Benvenuti chiudono il set e il match.

Il tabellino

Titan Services - Kerakoll Sassuolo 3-0

TITAN SERVICES. Bernardi 5, Rondelli, Benvenuti 17, E. Lazzarini 1, Frascio 18, Kiva 12, A. Lazzarini (L), Cicconi. N. E.: Ricci, Carigi, Pancotti. Ace 5. Muri punto 10. All. Stefano Mascetti.

KERAKOLL. Giuriati 2, Marani, Managlia (L1), Sartoretti 8, Bevilacqua 13, Anceschi 1, Mantovani 13, Pasquessi 1, Camellini 4, Calosi 3. N.E.: Intermite, Fontana (L2), Morselli, Vellaini. Ace 2. Muri punto 5. All. Alberto Di Mattia.

Arbitri: Jan Tafkiw Henawy (1°) e Gloria Salvati (2°)

PARZIALI: 25/18 25/19 26/24

CLASSIFICA. Kerakoll Sassuolo 3, Querzoli Forlì 3, Geetit Bologna 3, Titan Services San Marino 3, Consar Ravenna 3, Sab Heli Rubicone 0.

PROSSIMO TURNO (3^ giornata). Sabato 6 febbraio ore 17.30 a Ravenna: Consar Ravenna - Titan Services.