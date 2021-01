Sanità: Ausl Romagna premiata per la sostenibilità degli ospedali

Attualità

Rimini

17:27 - 30 Gennaio 2021

Ospedale Infermi di Rimini.



L'Ausl Romagna premiata per la sostenibilità del suo piano energetico aziendale dalla Federazione internazionale dell'ingegneria ospedaliera (Ifhe) durante il convegno dell'edizione 2020 posticipata al 24-28 gennaio di quest'anno a causa della pandemia. L'Azienda è stata insignita del premio 'Ifhe - International Award 2020' nella categoria 'Climate change and sustainability of healthcare system'. Il piano energetico, spiega la motivazione, è un "progetto su larga scala che interessa una vasta area di intervento, coinvolgendo tutti gli elementi architetturali e impiantistici degli edifici della sanità con scelte innovative, tenendo in considerazione la modalità, con importanti risultati in tema di riduzione dei consumi energetici". A questo proposito, evidenzia la Ausl, di recente è stato completato un intervento di riqualificazione dell'illuminazione negli ospedali di Cesena, Faenza, Forlì, Lugo, Ravenna e Rimini che ha visto la sostituzione di oltre 10mila corpi illuminanti con modelli a Led, per una riduzione complessiva di emissioni di CO2 stimata in oltre 1.100 tonnellate all'anno. Sempre di recente sono entrati in funzione due nuovi impianti fotovoltaici (con una riduzione stimata delle emissioni di CO2 pari a oltre 170 tonnellate all'anno).